Zwischen den beiden Staaten würden volle diplomatische Beziehungen aufgenommen, teilte der US-Präsident mit. Israel verzichte auf bestimmte Ansprüche auf Gebiete im Westjordanland.

Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate werden nach Angaben von US-Präsident Donald Trump volle diplomatische Beziehungen aufnehmen. Israel werde dafür im Gegenzug bestimmte Ansprüche auf von Palästinensern bewohnte Gebiete im Westjordanland aufgeben, hieß es in einer am Donnerstag von Trump über Twitter verbreiteten Mitteilung.

Die Einigung sei unter Vermittlung der USA zustande gekommen, erklärte Trump weiter. "Ein großer Durchbruch heute", schrieb er auf Twitter. "Ein historisches Friedensabkommen zwischen unseren beiden guten Freunden, Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten", schrieb der US-Präsident.

Israel unterhält bisher keine diplomatischen Beziehungen zu den Golfstaaten. Das Land hat aber bereits diplomatische Beziehungen zu seinen Nachbarn Jordanien und Ägypten, deren Bevölkerung ebenfalls mehrheitlich muslimischen Glaubens ist.

Abu Dhabi und Israel bestätigen

Das Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten sei ein "Gewinn" für die Diplomatie und den gesamten Nahen Osten, erklärte der Botschafter Abu Dhabis in den USA am Mittwoch.

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu sprach von einem "historischen Tag für den Staat Israel". Auch der Kronprinz von Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, bestätigte auf Twitter entsprechende Angaben von Trump.

US-Außenminister Mike Pompeo, der am Donnerstagnachmittag in Wien erwartet wurde, würdigte die Einigung als enormen Fortschritt. Die Einigung sei ein "signifikanter Schritt vorwärts in Richtung Frieden in Nahost."

(APA/dpa/AFP)