Wiens Berufsfeuerwehr durch Unwetter in Dauereinsatz

Hauptgrund waren umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste und Wasser in Wohnungen und Kellern.

Heftige Unwetter sind am späten Donnerstagnachmittag bzw. Donnerstagabend über Wien niedergegangen. Die Wiener Berufsfeuerwehr stand seit 17.30 Uhr im Dauereinsatz. In dieser Zeit musste sie rund 100 Einsätze wegen des starken Regens absolvieren.

Die Einsätze erfolgten wegen umgestürzter Bäume, abgebrochener Äste, überfluteter Keller oder aufgrund von Wassereintritten in Wohnungen, teilte Lukas Schauer, Sprecher der Berufsfeuerwehr, der APA mit. Informationen über zu Schaden gekommene Menschen gab es zunächst nicht.

Davor waren am Dienstag im burgenländischen Bezirk Neusiedl am See

schwere Unwetter niedergegangen. In der Gemeinde Jois gab es mehr als 50 Feuerwehreinsätze. Die wolkenbruchartigen Regenfälle hatten Überflutungen auf Straßen, in Kellern und leichte Vermurungen gebracht.

(apa/red.)