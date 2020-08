Sean Penn: "77 ist meine Mitte"

Der US-amerikanische Schauspieler Sean Penn feiert seinen 60. Geburtstag. In Hollywood hat sich der zweifache Oscar-Gewinner mittlerweile rargemacht. Seit Ausbruch der Coronapandemie ist der Humanist und Aktivist mit seiner Hilfsorganisation Core im Dauereinsatz.

Wie fühlt sich der 60er für Sie an?



Sean Penn: Sechs null – das ist schon längst überfällig (lacht). Warum? Weil ich persönlich mich als der Geborene 77-Jährige sehe. Mit 77 werde ich bei mir angekommen sein. Keine Ahnung, woher der Wunsch kommt und warum – es ist so. Bei psychologischen Tests wird gern die Frage gestellt: In welchem Alter fühlen Sie sich am wohlsten? Worauf ich antworte: Ich weiß es nicht, weil ich noch nicht 77 bin. Fragen Sie mich dann. Bis dahin zähle ich weiter: 61, 62 . . . bis zum 77er sind es noch siebzehn Jahre. Viel Zeit zum Reifen und Ankommen. 77 ist meine Mitte.



Wie feiern Sie Ihren Geburtstag?