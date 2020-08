Österreich verhängt Reisewarnung für Kroatien

(c) APA/AFP/DENIS LOVROVIC (DENIS LOVROVIC)

Touristen an kroatischem Strand

Die Reisewarnung tritt in der Nacht von Sonntag auf Montag in Kraft. Urlauber, die sich derzeit in Kroatien befinden, werden dringend aufgerufen, heimzukehren.

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen von Reiserückkehrern und einem Anstieg in dem Land selbst warnt Österreich erneut vor Reisen nach Kroatien. Die Reisewarnung tritt um Mitternacht von Sonntag auf Montag in Kraft, wie das Außenministerium am Freitag mitteilte.

Urlauber, die sich derzeit in Kroatien befinden, werden dringend aufgerufen, heimzukehren. Weitere Details würden derzeit mit dem Gesundheitsministerium abgestimmt, hieß es aus dem Außenamt.

Infektionen in Kroatien auf Rekordhoch

Erst am Donnerstag hatte Kroatien eine Rekordzahl an Neuansteckungen gemeldet: 180 Menschen infizierten sich innerhalb von 24 Stunden. Das war der höchste Tageswert, der seit Beginn der Pandemie in dem Landregistriert wurde. Zudem gab es Spekulationen, die Behörden könnten Infektionszahlen frisiert haben.

In Österreich gibt es mit Stand Freitagfrüh 282 Neuinfektionen, viele davon betreffen Reiserückkehrer.

Weltweit gilt weiterhin zumindest der Reisehinweis der Stufe 4 ("Hohes Sicherheitsrisiko"), generell wird also von nicht unbedingt notwendigen Reisen abgeraten. Reisewarnungen gibt es seitens des österreichischen Außenministeriums derzeit (ohne Kroatien) für 31 Länder, darunter Bulgarien, Rumänien, Portugal und Schweden sowie die chinesische Provinz Hubei und seit einer Woche für das spanische Festland.

Platter für "Gesundheitschecks an allen Südgrenzen"

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) begrüßt die Reisewarnung für Kroatien. Zudem fordert er am Freitag "Gesundheitschecks an allen österreichischen Südgrenzen". "Hier besteht Handlungsbedarf", betonte Platter. Es gelte, einen "weiteren unkontrollierten Anstieg in Österreich zu verhindern und die Bildung neuer Cluster zu unterbinden".

(APA/Red.)