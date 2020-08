Wo Chinas KP-Elite Ferien macht

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Der Strand von Beidaihe. In Zeiten der Coronapandemie heißt es für die Badegäste Abstand halten. (c) Kretschmer

Beidaihe ist ein verschlafener Küstenort mit kommunistischem Charme, 280 Kilometer östlich von Peking. Im Sommer jedoch fährt China hier seinen Polizeistaat auf – wenn die Parteikader zum Sommerurlaub eintreffen.

Dass dies wohl kein normaler Wochenendausflug werden würde, deutet sich bereits auf der Zugfahrt an. Bereits zum zweiten Mal patrouillieren nun Polizisten in Uniform durch die erste Klasse des Expresszuges, eines pfeilförmigen Stahlblitzes, der mit knapp 350 Kilometern pro Stunde durch das Pekinger Umland donnert. Die Passagiere werden sichtlich unruhig, das können auch die obligatorischen Gesichtsmasken nicht verbergen. Was das überhaupt soll, möchte ein junger Mann wissen, doch er erhält keine Antwort. Schließlich wurde jeder im Abteil noch vor Betreten des Zuges bereits ein Dutzend Mal durchleuchtet: Passkontrollen am Bahnhofseingang, Wärmebildkameras, Kameras mit Gesichtserkennungssoftware und mehrere Zäune, die mehr an ein Hochsicherheitsgefängnis denn an einen Hauptbahnhof erinnern.



„Haben Sie Flaschen mit Flüssigkeiten dabei?“, möchte ein junger Polizist wissen, während sein älterer Kollege die Ausweise der nächsten Sitzreihe kontrolliert. Nach einem fachmännischen Blick in den Rucksack konfisziert er einen kleinen Desinfektionsspray. Der Ärger entlädt sich als tiefes Durchatmen. Widerrede hilft ja ohnehin nichts.