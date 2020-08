Tennis-Star Matteo Berrettini: „Nicht alles ist kontrollierbar“

Matteo Berrettini erreichte im Vorjahr sensationell das Halbfinale der US Open. Erst dort scheiterte der Italiener am späteren Champion, Rafael Nadal.

Matteo Berrettini, Nummer acht der Tenniswelt, denkt laut über Corona-Bodyguards für Spieler nach. Der 24-jährige Italiener erklärt, was die „Big Three“ von der Konkurrenz abhebt.

Die US Open werden ab 31. August gespielt. Mittlerweile sind auch die letzten Details geklärt, auch eine mögliche Quarantäne-Vorschrift nach der Rückreise gen Europa ist vom Tisch. Anders wäre die Sache unheimlich kompliziert geworden.



Matteo Berrettini: Die Quarantäne war eines der größten Themen. Als Tennisprofis haben wir eine Ausnahmegenehmigung benötigt, die Tour wird ja schon während der zweiten US-Open-Woche mit dem Turnier in Kitzbühel fortgesetzt, danach bleiben wir in Europa. Es ging hier nicht nur um uns Europäer, es ging um alle Spieler.





Fühlen Sie sich wohl dabei, dieser Tage nach New York zu fliegen?