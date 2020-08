Die Zweiteilung des Internets

Der Fall TikTok zeigt, wie brutal die USA und China ihre Claims in der digitalen Welt abstecken. Sie teilen das Internet in zwei getrennte Welten. Wie soll Europa damit umgehen?

Vor zwei Jahren ließ der langjährige Chef von Google, Eric Schmidt, mit einer klaren Prognose aufhorchen: Binnen einer Dekade, so seine Vorhersage, werde das Internet in zwei Hälften geteilt sein. Eine Hälfte werde Amerika dominieren, in der anderen werde die Volksrepublik China den Ton angeben. Heute sieht es ganz danach aus, als wäre der Traum vom grenzenlosen Internet schon früher Geschichte. Jüngstes Indiz ist Washingtons Kleinkrieg gegen die chinesische App TikTok. Der Streit illustriert, wie rigoros die beiden Wirtschaftsmächte ihre Territorien in der digitalen Welt markieren. Und was macht Europa? Welchen Platz strebt der Kontinent in dieser gespaltenen digitalen Welt an – und welchen kann er erreichen?



Die aktuelle Geschichte rund um TikTok ist rasch erzählt: Die chinesische Videoplattform ist derzeit eine der populärsten Apps unter Teenagern – auch in den USA. Präsident Donald Trump sieht darin eine potenzielle Gefahr für die nationale Sicherheit und will TikTok verbieten, wenn die chinesische Mutter das Amerikageschäft nicht binnen weniger Wochen an den US-Softwareriesen Microsoft abstößt. Ein „substanzieller Teil des Kaufpreises“ solle zudem an den amerikanischen Fiskus fließen. Darüber hinaus nahm Trump auch die Geschäfte von US-Firmen mit WeChat ins Visier, Chinas Antwort auf den amerikanischen Messenger-Dienst WhatsApp.