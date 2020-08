(c) Woltron

Aus einem Topf, der ein Indisches Blumenrohr versprach, wuchs die sensationelle Blutblume.

Der Topfgarten der Nachbarin erstreckt sich zwischenzeitlich über derart weitläufige Areale, dass der Nachbar zu Umwegen gezwungen ist, will er die Haustüre erreichen, und so ist es nicht verwunderlich, dass es im Frühjahr zu einer erfreulichen Verwechslung bei der Auswinterung dieses Töpfe-Meeres kam. Die Nachbarin, freigebig, wie sie ist, verschenkt gerne Überschüssiges an Bedürftige wie mich.