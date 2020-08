Schwarzer Knoblauch aus dem Seewinkel

Simon Goldenits produziert schwarzen Knoblauch in Bio-Qualität. Das ist keine spezielle Sorte, sondern vielmehr eine Veredelung, durch die der Knoblauch untypisch mild wird.

Simon Goldenits hat viel Erklärungsbedarf. Das liegt an dem seltenen Produkt, das er seit vier Jahren im burgenländischen Seewinkel herstellt. Denn dass er Bio-Knoblauch anbaut, das allein ist schon ungewöhnlich. Wurde doch heimischer Knoblauch in jüngster Zeit vielmehr von der billigen Konkurrenz aus China vertrieben.



Es wird langsam wieder, aber diese Konkurrenz führte dazu, dass viele österreichische Bauern damit aufhörten, Knoblauch anzubauen. Das ging gar so weit, dass so mancher Konsument regelrecht überrascht ist, wenn er auf Knoblauch aus Österreich stößt.



Goldenits muss hin und wieder erklären, dass es nicht an dem Klimawandel und den dadurch bedingten wärmeren Temperaturen liegt, dass in Österreich (wieder) Knoblauch angebaut wird. Es war vielmehr der Preisdruck, der den heimischen Knoblauchanbau schwinden ließ. Immerhin erfordert er auch sehr viel Handarbeit.