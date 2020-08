Zum Jubiläum ohne Wagner-Festspiele

(c) Beigestellt

Just zum 25. Geburtstag der Bamberger Kunstwochen fallen die Festspiele in Bayreuth aus. Die Händler setzen auf Stammkunden.

Wir haben lang darüber nachgedacht, ob in diesem Jahr die Durchführung der Bamberger Kunst- und Antiquitätenwochen sinnvoll und angebracht ist. Aber vielleicht ist es gerade ein schönes Signal, wenn in diesem so schwierigen Jahr auch einmal eine positive Nachricht verkündet werden kann und nicht eine weitere Veranstaltung abgesagt werden muss“, sagt Organisatorin Fiona von Colberg.