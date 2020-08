Mit solchen unwürdigen Attacken muss Schluss sein

Herbert Marhold, Landesgeschäftsführer des GVV Burgenland, fordert eine Entschuldigung vom Gemeindebund.

Offener Brief als Reaktion auf einen Leserbrief von Stefan Bubich, ÖVP-Bürgermeister von Oslip und Geschäftsführer des Gemeindebunds, der Hans Peter Doskozil zum Rücktritt aufforderte.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin!

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Sehr geehrte AmtsleiterInnen!



Ich bin seit 2004 Landesgeschäftsführer des GVV Burgenland und natürlich bin ich auch Parteimitglied der Sozialdemokratischen Partei Burgenland. Ich habe in meiner Zeit als Landesgeschäftsführer des GVV Burgenland meine parteipolitischen Überzeugungen nie abgelegt und auch nie verleugnet. Genauso wenig habe ich mein Amt im GVV dazu verwendet, rein aus parteipolitischen Motiven Handlungen zu setzen.

Jeder, der mich in diesen Jahren kennen gelernt hat, weiß, dass ich immer versucht habe, meinem Arbeitgeber – und das sind die verbandsangehörigen SPÖ-geführten Gemeinden des Landes und jene, die sich uns angeschlossen haben – bestmöglich zu dienen. Ich habe auch bisher mit meinen Kollegen im Gemeindebund Burgenland immer in einem guten und professionellen Verhältnis zusammengearbeitet. Ob das nun Thomas Steiner war oder Matthias Heinschink, mit dem ich sogar ein sehr freundschaftliches Arbeitsverhältnis hatte und mit dem ich gemeinsam – sehr erfolgreich - einen Österreichischen Gemeindetag organisiert habe. In all den Jahren wäre es mir - und ich denke, ich spreche hier auch für meinen GVV-Geschäftsführerkollegen - aber niemals eingefallen, einen solchen Ton bzw. solche Worte gegenüber einem Regierungsmitglied der ÖVP oder auch der FPÖ anzuschlagen. Die Professionalität des Jobs gebietet es, die eigene Gesinnung hintanzustellen, wenn es um die Vertretung der Interessen der Gemeinden geht.

Es geht nicht als Landesgeschäftsführer einer Interessensvertretung so über einen Landeshauptmann bzw. generell über andere Politiker zu schreiben. Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass wir es erst vor einem knappen dreiviertel Jahr mit Aussagen von Herrn Bubich zu tun hatten, in denen er einen ehemaligen SPÖ Vizebürgermeister seiner Heimatgemeinde auf das Schlimmste und Untergriffigste beschimpft hat – übrigens auch auf schriftlichem Wege. Für die persönliche Konfrontation dürfte hier der Mut und die Beherrschung fehlen.

Jedenfalls würde ich mir als 1. Landesgeschäftsführer des GVV Burgenland wünschen, dass hier

1) seitens des Gemeindebundes Burgenland eine Entschuldigung erfolgt und dass

2) endlich Schluss ist mit solchen, unwürdigen, schriftlichen Attacken gegen ehemalige und im Amt befindliche SPÖ Politiker.

Jede Kritik kann und soll geäußert werden, denn wie Landeshauptmann Hans Peter Doskozil immer sagt, jeder muss sich permanent hinterfragen und dazu gehört auch Kritik! Aber dies sollte persönlich und nicht öffentlich passieren, um das Amt eines Landesgeschäftsführers eines Gemeindeverbandes – und diese Funktion ist von seiner Bürgermeisterfunktion in diesem Fall nicht zu trennen – nicht weiter zu beschädigen. Wir als GVV haben größtes Interesse, mit dem Gemeindebund Burgenland auf professioneller und sachlicher Ebene gut zusammenzuarbeiten, weil wir glauben, dass wir GEMEINSAM, auch mit dem Städtebund Burgenland, viel für unsere Gemeinden im Burgenland erreichen können. Allerdings nur, wenn wir die Professionalität und die Achtung voreinander in den Vordergrund stellen. Sollten diese Verbalinjurien seitens meines Kollegen so weitergehen, wird das insgesamt unseren Verbänden schaden und eine gedeihliche Zusammenarbeit erschweren bzw. unmöglich machen!



Hochachtungsvoll

Herbert Marhold

Landesgeschäftsführer GVV Burgenland

(Verband sozialdemokratischer Gemeindevertreter)