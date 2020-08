Weltmeister im diplomatischen Spagat

Unter der Ballettdirektion von Kurz und Schallenberg gelingt es Österreich tänzelnd, sich mit Russland, China und den USA gut zu stellen – und dabei Interessen selbstbewusst zu vertreten. Chapeau.

Es muss an der Harmlosigkeit liegen, vielleicht auch am gespielt freundlichen Oberkellner-Charme, ganz sicher an den historischen Genen eines kleinen neutralen Landes in der Mitte Europas: Jedenfalls gelingt es Österreich immer wieder, auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen und etwaige Meinungsverschiedenheiten eisern im Dreivierteltakt wegzulächeln. Wenn es eine diplomatische Figur gibt, in der es österreichische Regierungsbeamte zur eleganten Meisterschaft gebracht haben, dann ist es der Spagat zwischen verfeindeten Blöcken.