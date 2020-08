Kamala Harris und die Wall Street

Die Nominierung der kalifornischen Senatorin für die Vizepräsidentschaft heizt die Euphorie an den Börsen weiter an. Zeit, daran zu erinnern, dass Börsianer im heurigen Wahljahr mehr als sonst ein Auge auf die Details der US-Politik werfen sollten.

Nicht nur das Coronavirus und eine etwaige Impfung dagegen können die Börsen bewegen. Sondern auch eine in normalen Zeiten für die Märkte eher unbedeutende Angelegenheit wie die Nominierung einer Kandidatin für das Amt der US-Vizepräsidentin. Joe Biden zieht, wie diese Woche bekannt geworden ist, mit Kamala Harris in den Wahlkampf – und als Folge kratzen die wichtigsten Indizes an der Wall Street einmal mehr an ihren Rekorden. Was ist da los?