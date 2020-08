Die schrägste Tourismus-Kampagne dieses Sommers kommt aus Island.

Um nach der Corona-Reisesperre wieder auf sich aufmerksam zu machen, lädt der Inselstaat im Nordwesten Europas seit Mitte Juli in einem viel geteilten Video dazu ein, sich die (Corona)Sorgen und Ängste aus dem Leib zu schreien. Das Motto: „Looks like you need to let it out“. Was klingt wie ein Gag, ist ernst gemeint: Jeder kann auf der Webseite lookslikeyouneediceland.com seinen Schrei aufnehmen und einsenden.

Der wird dann mit knallgelben Lautsprechern über Island (und das Internet) geschickt. Zur Auswahl stehen sieben Orte, wie die Wiese vor dem Skógafoss-Wasserfall oder die sanften Hügel vor dem Vulkan Snæfellsjökull im Westen des Landes. Doch Erstaunliches ist zu hören, wie die „Süddeutsche“ zuerst bemerkte: Die Menschen haben das Schreien verlernt. Edvard Munch dreht sich im Grab um. Die meisten Schreie klingen verhalten, bemüht und seltsam gedämpft. Kaum jemand lässt seinen Emotionen richtig freien Lauf.



Wundert's wen? Die Schreihälse plagt in der Drei-Zimmer-WG oder im Büro vermutlich die Schrei-Scham. Für derartiges Dampfablassen muss man ganz allein sein. Island braucht's dafür gar nicht. Das klappt auch hervorragend an nebligen Herbsttagen im Wiener Wald. Und eh immer im Auto auf der Tangente. (awa)

