Wahrlich tierische Chancen

Die Pandemie machte selbst beim Markt für Tierbedarf nicht halt. Aber immer mehr Menschen halten Haustiere – auch gut für Anleger.

Wien. Für viele Menschen war nach Ausbruch der Coronapandemie das Arbeiten von zu Hause eine neue Erfahrung. Und die ließ sich offenbar mit einem Vierbeiner an der Seite besser bewältigen. „Die Lockdown-Phase und die damit verbundene Einschränkung sozialer Kontakte führte zuletzt zu einem regelrechten Boom bei den Haustier-Neuanschaffungen“, sagt Jörg Dehning, Analyst für den Sektor Food and Beverage bei der DJE Kapital AG.



Allein in den USA, dem weltweit größten Markt für Haustierpflege, haben fast 70 Prozent aller Haushalte einen Vierbeiner. In absoluten Zahlen umfasst das gut 85 Millionen Haushalte. Dabei dürfte die Zahl weiter steigen. Denn immer mehr Menschen wollen selbst nach Ende des Lockdowns im Home-Office arbeiten. Obendrein kommen vor allem die Millennials – Menschen, die zwischen 1980 und 1994 geboren wurden – auf den Geschmack, mit einem Haustier zu leben. Sie verzichten zugleich immer öfter auf Kinder, wie die American Pet Product Association (APPA) – US-amerikanische Haustiervereinigung – aufzeigt.