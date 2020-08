Logistik ist großer Gewinner der Krise

Das zweite Halbjahr dürfte wegen höherer Nachfrage wieder besser ausfallen. Österreichs Immobilienmarkt habe weniger gelitten als in anderen Ländern.

Wien. Wenig überraschend erwies sich das Wohnen in der Coronakrise als widerstandsfähig. Retail und Hotels wurden hart getroffen, die Logistik ging als großer Gewinner hervor: Der Boom des Online- und Lebensmittelhandels habe zu einem gesteigerten kurz- bis mittelfristigen Bedarf an Logistikflächen geführt, sagen Branchenexperten von CBRE.



„Bereits vor der Krise war einiges im Umbruch auf dem österreichischen Immobilienmarkt. Wir sind schon am Anfang des Jahres davon ausgegangen, dass der Rekordwert bei Immobilieninvestitionen des Jahres 2019 heuer nicht erreicht werden würde. Was nun passiert ist, konnte aber niemand vorhersehen“, sagt Andreas Ridder, Managing Director CBRE Österreich und CEE. Er sieht die Lage im Vergleich zum europäischen Ausland aber recht gelassen: „Österreich wird mit einem blauen Auge davonkommen, da die Rückgänge wesentlich geringer sind als in anderen Immobilienmärkten. Hier macht sich die Stabilität des Marktes wieder einmal bezahlt“, sagt der Immobilienfachmann.



Alle Asset-Klassen und Sektoren seien im ersten Halbjahr durch die Krise betroffen gewesen – die einen mehr, die anderen weniger. Immobilieninvestments hätten sich wegen des Lockdowns verzögert oder verschoben. Nachdem im Mai die Nachfrage nach sicheren Anlageoptionen in den Bereichen Wohnen, Büro und Logistik wieder anstieg, werde das zweite Halbjahr voraussichtlich wieder stärker ausfallen.