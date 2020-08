Ferrero-Spross setzt auf bunte Produktpalette

Das Familienunternehmen will das Sortiment erweitern.

London/Wien. Giovanni Ferrero, Spross der italienischen Familie hinter Marken wie Nutella und Kinder-Schokolade, will frischen Wind ins Unternehmen bringen. Die Übernahme des dänischen Cookie-Herstellers Kelsen Group im Wert von 300 Mio. Dollar soll dazu beitragen, das größte italienische Familienvermögen zu erhalten und eine Diversifizierung über das Süßwarengeschäft hinaus zu ermöglichen.



Das Nettovermögen von Ferreros Investmentfirma CTH stieg 2019 um 40 Prozent auf 2,8 Mrd. Euro. Giovanni hat mit CTH „seine Präsenz auf dem breiteren Markt für süße abgepackte Lebensmittel etabliert“, sagte Guido Giannotta, Direktor des in Brüssel ansässigen Unternehmens, das bei der Vermögensverwaltung der Familie Ferrero involviert ist.

Giovanni baut auf den Errungenschaften seines Vaters Michele auf. Dieser hatte die Produkte der Ferrero Group weltweit bekannt gemacht und das italienische Süßwarengeschäft seiner Familie in einen Giganten mit zehn Mrd. Dollar Jahresumsatz verwandelt.

Weitere Zukäufe möglich

CTH wurde 2016 gegründet und besitzt neben der Kelsen Group den belgischen Gebäckhersteller Delacre und das US-amerikanische Süßwarenunternehmen Ferrara. Mit CTH will Giovanni Ferrero die Beteiligungen der Gesellschaft und zukünftige Übernahmen finanzieren. Das habe geholfen, das Aktienkapital um mehr als 400 Mio. Euro zu steigern.



Der 55-jährige Giovanni Ferrero ist Executive Chairman der Ferrero Group und besitzt eine Mehrheitsbeteiligung. Laut dem Bloomberg Billionaires Index hat dieses Unternehmen einen Wert von 23 Mrd. Dollar und macht den größten Teil des Vermögens der Familie Ferrero in Höhe von 32,9 Mrd. Dollar aus. (Bloomberg)