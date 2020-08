Mindestens 15 Tote nach Terrorangriff auf Hotel in Somalia

Bewaffnete Angreifer haben ein Luxushotel in der Stadt gestürmt. Es wird vor allem von Regierungsbeamten und Besucher aus der somalischen Diaspora besucht.

Die somalische Hauptstadt Mogadischu ist am Sonntag von einem Terroranschlag erschüttert worden. Bewaffnete Angreifer haben ein Luxushotel in der Stadt gestürmt. Ziel des Überfalls wurde das Elite Hotel. Unmittelbar vor der Attacke detonierte vor dem Gebäude eine Autobombe. Das berichteten ein Polizist und mehrere Augenzeugen. Zudem waren aus dem Hotel Schüsse zu hören. Mindestens15 Menschen kamen ums Leben, mindestens 28 Personen wurden verletzt. Ein Regierungssprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur am Abend, der Angriff sei noch im Gang und die Zahl der Opfer könne weiter steigen.

Nach seinen Angaben waren von den ursprünglich fünf Extremisten zuletzt noch zwei in dem vierstöckigen Gebäude unterwegs. Die Polizei befürchtete, dass sie Geiseln in ihrer Gewalt haben.

Das Elite Hotel in Mogadischu frequentieren vor allem Regierungsbeamte und Besucher aus der somalischen Diaspora.

„Ich habe eine schwere Detonation gehört, dem folgten Schüsse. Dann sah ich Rauch aufsteigen“, erzählte ein Augenzeuge namens Ahmed Ali der Nachrichtenagentur Reuters. „Es gibt Tote und Verwundete unter Zivilisten, die am Hotel vorbeigegangen sind. Und unter den Personen, die sich im Hotel aufgehalten haben“, berichtete die staatliche somalische Nachrichtenagentur Sonna.

In Somalia kämpfen seit vielen Jahren jihadistische Milizen wie die sogenannte al-Shabaab gegen die Regierung und die Sicherheitskräfte. Immer wieder gibt es Anschläge. (APA/Reuters)