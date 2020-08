Briefing

Wir geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Reisewarnung für Kroatien in Kraft: Da zuletzt rund ein Drittel der Neuinfektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 auf Reisen (allen voran aus Kroatien) zurückzuführen war, hat die Regierung eine Reisewarnung verhängt, die seit Mitternacht gilt. Bei der Einreise nach Österreich ist nun ein negativer PCR-Test vorzulegen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Andernfalls müssen Reisende binnen 48 Stunden einen Test veranlassen und sich bis zum Erhalt des Ergebnisses in Quarantäne begeben. Mehr dazu.

Corona-Pläne für den Schulstart: Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will Österreichs Schülern "in keiner Ampelphase" im Unterricht eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht verordnen, selbst wenn diese im betreffenden Bezirk betreffend Covid-19 auf Rot steht. Heute will Faßmann die Corona-Regeln für das kommende Schuljahr bekannt geben. Köksal Baltaci hat sich die bevorstehenden Hürden angesehen. Mehr dazu. [premium]

Rot-grüne Dissonanzen in Wien: Zwei Monate vor der Landtagswahl in der Bundeshauptstadt startet die SPÖ heute in die Intensivphase des Wahlkampfes. Das dürfte die rot-grünen Reibereien verschärfen. Mehr noch: Die ironische Aussage von Ex-Bürgermeister Michael Häupls („Wahlkampf ist die Zeit der fokussierten Unintelligenz“) bewahrheitet sich, schreibt Martin Stuhlpfarrer in der Morgenglosse.

Parteitag der US-Demokraten beginnt: Knapp drei Monate vor der US-Wahl küren die Demokraten Joe Biden heute offiziell zum Präsidentschaftskandidaten. Die viertägige Veranstaltung findet wegen der Corona-Pandemie weitgehend online statt. Im Fall eines Wahlsiegs von Biden würde Kamala Harris zur ersten Frau und Schwarzen auf dem Vizepräsidentenposten. Mehr dazu.

Zehntausende gegen Lukaschenko: Im Zuge einer der größten Demonstrationen der Opposition in der Geschichte von Belarus haben sich Zehntausende in Minsk zu einem „Marsch der Freiheit" zusammengefunden. Sie forderten den Rücktritt von Langzeit-Staatschef Alexander Lukaschenko. Der Autokrat versuchte indes bei einer Gegendemonstration, seine Anhänger zu mobilisieren. Mehr dazu. [premium]

Chinesen umkreisen Haus mit Autobahn: Seit zehn Jahren weigert sich die Eigentümerin eines kleinen Häuschens in der Metropole Guangzhou, zu verkaufen. Den Behörden wurde dies zu bunt, sie bauten die Autobahn kurzerhand um das Gebäude herum. Was skurril klingt, ist kein Einzelfall. Mehr dazu.

Sevilla steht im Europa-League-Finale: Der FC Sevilla besiegte Manchester United mit 2:1 und geht nun am Freitag in seinem sechsten Europacup-Finale auf den sechsten Titel los. Mehr dazu.