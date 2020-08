Stundenlanges Warten für Kroatien-Heimkehrer

Beim Wiener Praterstadion können sich Urlauber gratis testen lassen. Der Andrang am Sonntag war gewaltig, am Montag dürfte es so weitergehen. Aber auch an der Grenze kam es zu massiven Staus. Nicht alle schafften es rechtzeitig.

Mit der geltenden Reisewarnung in Kroatien starten österreichweit die Screening-Tests für Rückkehrer aus dem Urlaubsland. Alle die bis Mitternacht die Grenze nach Österreich passiert haben, können sich gratis testen lassen. In allen Bundesländern werden dazu Drive-in-Stationen aufgemacht. In Wien machte schon am Sonntag eine solche Station beim Praterstadion auf. Der Andrang war gewaltig.

Über drei Stunden betrug die Wartezeit im Drive-in am Abend, etwas weniger für Fußgänger. Noch länger hätte es gedauert, hätten nicht viele aufgegeben. Denn angesichts der bis auf die Straße hinausreichenden Schlange drehten zahlreiche Autos gleich wieder um. Nicht wenige gaben nach ein oder zwei Stunden des Wartens mit nur wenigen Wagenlängen Fortschritt auf.

Im Vorfeld hatte es geheißen, dank Gurgeltest sei es möglich, viele Personen in kurzer Zeit zu überprüfen. In der Praxis kamen sowohl Autofahrer als auch Fußgänger nur quälend langsam voran, wie der Eigenversuch zweier Kroatien-Heimkehrer ab 18.20 Uhr zeigte. Zu Fuß war die Prozedur um 20.57 Uhr geschafft. Das Auto mit seinen vier Insassen war erst um 21.38 abgefertigt, obwohl zwischenzeitlich eine dritte Auto- und eine zweite Fußgängerteststelle eröffnet worden waren.

Schleppende Datenaufnahme und ungeklärte Fragen

Zeitraubend war dabei weniger das Gurgeln, das von den betreuenden Personen trotz stundenlanger Dauerbelastung sehr freundlich und humorvoll abgewickelt wurde. Zeitraubend war, dass erst mit dem Gurgeln die Daten aufgenommen und die Administration in Gang gesetzt wurden, statt dafür die lange Wartezeit zu nutzen. Und da gab es dann Überraschungen, etwa die Frage nach der e-Card, die im Vorfeld nicht angekündigt worden war, oder dass nur Menschen mit Hauptwohnsitz in Wien teilnehmen dürfen. Dafür gab es keine Fragen nach einem Kroatien-Aufenthalt. Jeder Wiener, der die Wartezeit überstanden hatte, kam dran.

Überraschungen gab es auch für die Betreuer der Coronatests, die selber nicht wussten, wie lange sie durchhalten müssten. Jedenfalls war die Schlange um 21.30 Uhr gleich lang, wie sie um 18.20 gewesen war. Für die Mitarbeiter an Ort und Stelle war noch kein Ende absehbar.

Auch bei der Test-Station für Fußgänger war viel los. APA/HERBERT P. OCZERET

Auch für den heutigen Montag werden zahlreiche Rückkehrer erwartet. Wenn nötig, werde man die Kapazitäten noch weiter erhöhen, hieß es vom Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. In der Früh wolle man einmal mit fünf Teststrecken beginnen, sagte Hacker im Ö3-Radio.

Zu spät über Grenze

Stundenlanges Warten hieß es aber auch an der Grenze zu Österreich. Rund 350 Österreicher oder in Österreich lebende Personen haben es in der Nacht auf Montag wegen des Rückstaus nicht mehr vor Mitternacht über die Grenze in Spielfeld nach Österreich geschafft. Sie müssen nun vorerst in Quarantäne, sagte Manfred Walch, Bezirkshauptmann von Leibnitz, Montagfrüh. Bis etwa 1.30 Uhr habe sich dann der Stau aufgelöst.

Grenzübergang Spielfeld am Sonntag: Kein Ende in Sicht. APA/ERWIN SCHERIAU

Nicht nur österreichische Rückkehrer sorgten für Staus. Den Plan hatten auch viele deutsche Urlauber, die als Transit gelten, aber wegen des Endes der Ferien in einigen Bundesländern zurückwollten. So kam es, dass es schon an den Grenzübergängen von Kroatien nach Slowenien staute und dann in Folge auch besonders in Spielfeld bei der Einreise nach Österreich. Zeitweise war mit drei Stunden Wartezeit zu rechnen.