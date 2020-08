Conchita Wurst wirbt in Spitzenunterwäsche für Dessous-Label

Tom Neuwirth, nach wie vor besser bekannt als Conchita Wurst, ist das Testimonial für die neue Kampagne von „Skiny". Diese will vor allem mit alten Geschlechterkonventionen aufräumen.

„Every Body in“ lautet das Motto des österreichischen Dessous-Labels „Skiny“. Das stellt es auch wieder mit seiner neuen Kampagne unter Beweis, für die es sich Tom Neuwirth, besser bekannt unter seinem ursprünglichen Künstlernamen Conchita Wurst, vor die Kamera geholt hat. Diese führt die renommierte Modefotografin Inge Prader.

Dieser Browser unterstützt keine I-Frames.

Für die Kampagne „Skiny x Wurst“ rekelt sich der Song-Contest-Gewinner in Spitzenunterwäsche, Negligé oder tief ausgeschnittenem Seiden-Body und Over-Knees, aber auch in Boxershorts, Jogginghose oder Pyjama.

Man wollte mit der Kampagne vor allem Grenzen verschwimmen lassen. „Keine Namen. Keine Labels. Kein definiertes Geschlecht. Nicht einmal eine klare Unterteilung in Unter- oder Nachtwäsche“, heißt es vonseiten des Unternehmens. „Du bist, was du trägst, sagt man so schön - aber das kann sich, wie der Outfitwechsel, zu jeder Tageszeit ändern. Kleide dich nach deinen eigenen Regeln, egal ob Mann oder Frau, egal was die Gesellschaft von dir erwartet.“

Und Tom Neuwirth als neues Werbegesicht definiere die Linien der Geschlechter neu. „Oder besser gesagt, verwischt sie in ihrer Gesamtheit.“

„Die Geschlechtergrenzen verschwimmen und auch Unterwäsche und Nachtwäsche sind nicht mehr an dem Ort, an dem man sie vermutet“, erläutert auch Neuwirth in einem Live-Video auf Instagram. Er begrüßt, dass ein traditionelles Unternehmen diesen Schritt wagt und „out of the box denkt“. Alle würden im Rahmen der Herbst/Winter 2020-Kollektion inkludierend eingekleidet: „Es gibt keine Grenzen, es sollen alle machen, was sie wollen - gerade, wenn es um Klamotten geht“.

Das Feedback und die Kommentare unter den Fotos fallen durchaus positiv aus. „Tolles Model, open-minded Konzept, tolles Team mit so einem talentierten Fotografen, also.. perfekte Kampagne, Glückwunsch!“, oder „Auf diese Kampagne könnt ihr stolz sein“, heißt es dort etwa, die deutsche Fernsehmoderatorin schreibt: „Looking guuuuuuad!! Love your new Wurstpellen.“

>>> Zur Kollektion

(bsch)