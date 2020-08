"Tiger King" bekommt eine zweite Staffel

Die Doku-Serie wurde heuer überraschend zum Streaming-Erfolg. Wer in der Serie bleibt, ist noch unklar.

Mit der im März angelaufenen Serie "Tiger King" gelang Netflix ein Hit. Für die bizarre Dokumentation über exzentrische Liebhaber von Großkatzen wie Tigern und Löwen ist nun laut „Rolling Stone" eine weiter Staffel bestätigt worden. Joe Exotic, ein schriller 57- Jähriger Großkatzenbesitzer und Protagonist der Serie, wird wohl weiterhin im Zentrum des Geschehens stehen. Seine Widersacherin, die 59- Jährige Aktivistin Carole Baskin, fordert jedoch offenbar eine „siebenstellige Gage“ zur Unterstützung ihres Tierrettungszentrum, um in der neuen Staffel zu erscheinen - eine Einigung gibt es offenbar noch nicht.

Joe Exotic will den geplanten Fortgang der Crime-Serie nutzen, um seinen Namen reinzuwaschen, heißt es in dem Bericht. Er sitzt inzwischen wegen Verstößen gegen Tierschutzgesetze in Haft - und weil er versucht hat, einen Mord in Auftrag zu geben. Er selbst betont seine Unschuld.

>> „Tiger King“: Geschäfte, Waffen, Frauenfeindlichkeit

(red.)