Heinz Faßmann, der optimistische Professor

Der Bildungsminister gehört zu den Gelassenen. Auch in der Coronakrise hörte man ihn so gut wie nie alarmistisch. Ruhe bewahren können aber nur die, die einen sehr konkreten Plan haben.

Es hat zunächst etwas Beruhigendes, wenn man Bildungsminister Heinz Faßmann am Montagvormittag zuhört. In der Aula der Wissenschaften präsentiert er seine Pläne, wie der Schulstart im Herbst aussehen soll: „Ich will einen normalen Regelbetrieb an den Schulen." Keine Masken in den Klassen, Ausflüge ins Freie, alle zwanzig Minuten frische Luft in den Räumen. Eltern sollen ihre Kinder in Sicherheit wissen, Kinder ungestört lernen können.