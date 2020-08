120 neue Ärztestellen für Wien

Im Wiener Gesundheitsverbund, ehemals KAV, sollen Lücken vor allem im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie, Anästhesie und Innere Medizin geschlossen werden.

Im Wiener Gesundheitsverbund werden 120 neue Posten für Ärztinnen und Ärzte geschaffen. Auch weitere Berufsgruppen im Gesundheitsverbund (ehemals KAV, Anm.) sollen personell verstärkt werden. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in einer Pressekonferenz mit Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) sowie Vertretern des Gesundheitsverbunds, der Ärztekammer und der Gewerkschaft angekündigt.

Ludwig zeigte sich überzeugt, dass die Tatsache, dass Wien die Coronavirus-Pandemie gut bewältigt habe, unmittelbar mit der guten Gesundheitsversorgung in der Stadt zu tun habe. Seither werde auch die Meinung, dass Sparmaßnahmen nötig seien oder das System privatisiert gehöre, weniger oft geäußert, befand er. Nun werde weiter in die Personalausstattung investiert.

380 Stellen

Konkret werden insgesamt 380 Stellen geschaffen, darunter 120 Akutdienstposten für Mediziner. Hier gebe es große Lücken zu füllen, wie heute betont wurde - vor allem in den Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie, Anästhesie und Innere Medizin. Nötig seien darum auch Investitionen in Facharzt-Ausbildungsplätze, hieß es. Auch in der Pflege und in weiteren Berufsgruppen werden neue Stellen eingerichtet.

Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres nutzte die Gelegenheit für ein Plädoyer an die Bundesregierung, den Sozialversicherungen die aktuellen Verluste zu ersetzen. Denn diese würden auch eine Minderfinanzierung für Ärzte und Spitäler bedeuten. Dies müsse verhindert werden: "Die Konsequenz wäre ein Herunterfahren des Gesundheitssystems."

Szekeres: Maskenpflicht für ältere Schüler

Szekeres hat sich im Zuge der Pressekonferenz auch zu den am Montag vorgestellten Coronamaßnahmen für den bevorstehenden Schulstart geäußert. Er sprach sich dafür aus, in der Schule sehr wohl das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes vorzuschreiben - zumindest für größere Kinder. Er empfahl die Maßnahme für Kinder ab zwölf Jahren. Ihnen sei das Tragen einer Maske zumutbar.

"Ich würde hier eine Altersgrenze ziehen. Kinder ab zwölf sind schon kleine Erwachsene", zeigte sich der Kammerchef überzeugt. In geschlossenen Räumen sei die Übertragungsgefahr hoch, vor allem wenn jemand infiziert sei und viel spreche. Man habe das etwa bei einer Sitzung der Rotarier in Salzburg gesehen.

Bei kleineren Kindern stimme er mit Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) überein, sagte Szekeres. Hier solle es keine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes geben.

(APA)