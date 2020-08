Staat zahlte sich die Lohnsteuer teilweise selbst

(c) imago images/Lichtgut (Max Kovalenko via www.imago-images.de)

Im ersten Halbjahr fehlen dem Staat aufgrund geringerer Einnahmen und höherer Ausgaben wegen der Coronakrise fast elf Milliarden Euro. Bei der Lohnsteuer gab es wegen der Kurzarbeit kaum Einbußen.

Wien. Der finanzielle Blindflug durch den Staatshaushalt 2020 aufgrund der Coronakrise geht weiter, aber mittlerweile sieht man etwas klarer. Der Budgetdienst des Parlaments hat sich den Vollzug von Jänner bis Juni angeschaut und kommt in einer kürzlich veröffentlichten 44-seitigen Analyse zu einer ernüchternden Rechnung: Aufgrund gesunkener Einnahmen und gestiegener Ausgaben (wegen Coronahilfen) fehlen im ersten Halbjahr 10,7 Milliarden Euro.

Eines der interessantesten Details der Analyse: Während es beispielsweise bei der Körperschaftsteuer unter anderem wegen Stundungen von Jänner bis Juni einen Rückgang der Einnahmen um 41 Prozent gab (auf 2,2 Milliarden Euro), waren die Einnahmen bei der Lohnsteuer bis Ende Juni „etwa gleich hoch wie im Vorjahr“ (13,5 Milliarden Euro). Rechnet man ab April und nicht ab Jänner, gibt es ein Minus von – immer noch bescheidenen – 3,5 Prozent.

Viele Aktienverkäufe

Der Budgetdienst erklärt das mit der Kurzarbeit, die bei den Lohnsteuereinnahmen „grundsätzlich stabilisierend“ wirke. Der Thinktank Agenda Austria drückt es pointierter aus: „Für Arbeitnehmer in Kurzarbeit sprang der Staat ein und schob das Geld quasi von der einen in die andere Tasche“, meint Agenda-Austria-Ökonom Dénes Kucsera. Der Thinktank berechnete, dass sich der Staat über die von ihm finanzierte Kurzarbeit etwa 570 Millionen Euro selbst bezahlt hat. Kucsera hat aber noch eine Erklärung parat: Die kalte Progression, die die Lohnsteuereinnahmen gestützt haben dürfte.

Interessant ist auch ein anderes Detail im Bericht des Budgetdienstes: Die Einnahmen aus den Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonstige Erträge lagen per Ende Juni um 29,1 Prozent (92,9 Millionen Euro) über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Grund dafür sind massive Aktienverkäufe in der Coronakrise.

Bei den Dividenden übten sich die Firmen dagegen in Zurückhaltung und schütteten kaum Gewinnanteile aus. Das spürten die Anleger und der Staat: Bei der Kapitalertragsteuer auf Dividenden gab es einen Rückgang um 453,4 Millionen Euro bzw. 41,7 Prozent.

Einen der größten Teile der Coronahilfen macht die Finanzierung der Kurzarbeit aus. Bewilligt waren per 15. Juli 10,97 Milliarden Euro an Zuschüssen. Die tatsächliche Förderhöhe könnte aber geringer ausfallen, weil die Abrechnung erst im Nachhinein erfolgt. Bis 15. Juli wurden laut Budgetdienst 3,5 Milliarden Euro an Kurzarbeitshilfen ausbezahlt.

Österreicher rauchen mehr

Zu Mindereinnahmen kam es im bisherigen Jahresverlauf auch bei den meisten Verkehrs- und Verbrauchssteuern, etwa bei der Mineralölsteuer (minus 328,7 Mio. Euro), der Normverbrauchsabgabe (minus 96,6 Mio. Euro) und bei den Glücksspielabgaben (minus 78,8 Mio. Euro). Dafür rauchten die Österreicher während der Krise mehr: Die Einnahmen aus der Tabaksteuer stiegen um 26,8 Mio. Euro. [QORP6]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.08.2020)