Die dunkle Welt der Berliner Clans

Der Rapper Bushido ließ sich mit der arabischstämmigen Großfamilie Abou-Chaker ein. Nun hat er Polizeischutz. Am Montag begann der Prozess.

Berlin. Es gab eine Zeit, da hat Anis Ferchichi, besser bekannt als Rapper Bushido, für die Männer auf der Anklagebank geschwärmt. „Endlich hatte ich meine richtige Familie gefunden“, notierte er 2008 in seiner Autobiografie und skizzierte offenherzig, wie man sich das Leben in dieser „Familie“ vorzustellen habe. Es gelte das „Mafia-Prinzip“: „Du musst alles für die Familie machen, aber dafür wird auch alles für dich getan.“



Zwölf Jahre später bringen Sicherheitskräfte mit schusssicheren Westen den 41-jährigen Musiker in das Landesgericht Berlin. Bushido steht unter Polizeischutz, seit er gegen seine „richtige Familie“ ausgesagt hat, also gegen den Abou-Chaker-Clan. Oberhaupt Arafat Abou-Chaker, 44 Jahre jung, sitzt am Montag im Hochsicherheitssaal 500 auf der Anklagebank. Ihm werden unter anderem schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Auch drei seiner Brüder, 39, 42 und 49 Jahre alt, sind als Gehilfen oder Mittäter mitangeklagt.