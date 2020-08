Mord an Hariri: Die Spur der Attentäter führt zur Hisbollah

Ein Sondertribunal fällt am Dienstag das Urteil im Fall des 2005 ermordeten libanesischen Ex-Premiers Rafik Hariri. Die Schiiten-Miliz Hisbollah könnte dadurch weiter unter Druck geraten.

Ohne die Jahrhundert-Tragödie von Beirut hätte das Urteil des „Sondertribunals für den Libanon“ (STL) wahrscheinlich nur ein Achselzucken ausgelöst. 15 Jahre ist es her, seit der Milliardär und langjährige Ministerpräsident Rafik Hariri durch eine Lastwagenbombe getötet wurde, der spektakulärste politische Mord in der Geschichte des Zedernstaats. Jetzt jedoch bekommt das Urteil, das am Dienstag nach sechs Jahren Prozess verkündet werden soll, plötzlich hohe Brisanz. Denn angeklagt in Den Haag waren vier Mitglieder der Schiiten-Miliz Hisbollah. Alle sind untergetaucht, niemand ist bis heute gefasst.