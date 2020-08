Die Makutsi Safari Farm in Südafrika ist eine Safari Lodge in privatem Besitz seit über 35 Jahren. Wir bieten Wochen-Pakete inklusive Unterkunft, Flughafentransfer, Halbpension, Safaris und Ausflügen in die Umgebung. Warme Quellen mitten in der Wildnis machen es möglich Abenteuer mit Entspannung zu kombinieren. Bungalows liegen verstreut in der tropischen Gartenanlage, die nicht eingezäunt ist - Sie wohnen also mitten in der Wildnis. Gut ausgebildete und erfahrene Guides begleiten Sie im offenen Land Rover, im Minibus oder zu Fuß, je nach Neigung und Kondition.





SAFARIKUR auf der Makutsi Safari Farm in Südafrika

Auf unser Lodge zwischen Krügerpark und Blyde River Canyon im Norden Südafrikas trinken Elefanten, Löwen, Leoparden und Zebras Mineralwasser aus den warmen Quellen. So wie die Familie Weber und Ihre Gäste aus aller Welt.

WOHNEN, in Bungalows, weiträumig verstreut in einer tropischen Gartenanlage.

TOUREN, in 4x4 Geländewagen und bequemen Kleinbussen.

KUREN, in Thermalquellen (35C, 520 qm Badefläche) unweit von Nashörnern und Elefanten.

Möchten Sie Afrika zu Fuß erleben? Im Makutsi Zeltcamp genießen Sie ein Ausflug mit zwei Übernachtungen in Zelten (mit WC und Dusche) und ergiebigen Fußsafaris um Nashörner, Geparden und Giraffen vielleicht zu Fuß zu begegnen.

Warme Quellen mitten in der Wildnis machen es möglich Abenteuer mit Entspannung zum kombinieren. Das Mineralwasser kommt mit ca. 35°C aus der Erde und garantiert dass die beiden Mineralbäder, das Camp und die Gemüsegärten zu jeder Jahreszeit tropisch üppig, und die Gäste nach jeder Safari erfrischt und entspannt bleiben.

Makutsi - ein Platz für die ruhige Minderheit, wo die Safari zur Kur wird.