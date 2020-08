Straches Erfolgsserie reißt nicht ab - und Michael Ludwig schmunzelt

Der frühere Vizekanzler darf also am 11.10. in Wien antreten. Die Wahlbehörde bescheinigt ihm, dass er tatsächlich Wiener ist. Auch wenn seine Klosterneuburger „Villa“ zu gewisser Berühmtheit gelangt ist. Aber wen kümmert es? Die SPÖ schon. Sie freut sich.

Der Erfolgslauf des Heinz-Christian Strache ist nicht zu stoppen. Meine Güte, das kurzzeitige Innehalten nach einem in der Öffentlichkeit über die Maßen aufgebauschten Tête-à-Tête auf einer Insel im Mittelmeer ist fast schon vergessen. Mittlerweile hat er erstens die politische Innovation des Jahres geschafft, die klaffende Lücke im Parteienspektrum zu schließen, und eine neue Liste aus dem Boden zu stampfen. Zweitens hat er die besten der besten freiheitlichen Mandatare im Wiener Gemeinderat zum Überlaufen bewegt. Drittens - fast befällt beim Beobachten Schwindel ob dieses Staccatos an Highlights - ist es ihm gelungen, sich eine ausreichende Anzahl an Unterschriften für die wienweite Kandidatur zu sichern.



Und jetzt schon wieder der nächste Erfolg für Heinz-Christian Strache, die Krönung: Der Ex-Vizekanzler, Ex-Chef der Bundes-FPÖ, Ex-Chef der Wiener FPÖ darf am 11. Oktober mit seiner Splitterpartei zeigen, wie viel politisches Gewicht er noch auf die Waage bringt.