Darf Gernot Blümel eigentlich so mir nichts, dir nichts vom türkisen Bund ins rote Wien wechseln? Schließlich sind das zwei Welten.

An der Grenze stehen nun die Menschen, die aus Kroatien kommen und erklären, sie würden gar nicht aus Kroatien kommen, sondern aus Slowenien, um sich nicht testen lassen zu müssen. In Wien vor dem Ernst-Happel-Stadion wiederum stehen die Menschen und erklären, sie kämen aus Kroatien, um sich testen lassen zu können. Aber vielleicht wollen die Menschen in der Wiener Teststraße einfach nur ihr Urlaubsfeeling weiter haben und wieder einmal im Stau stehen.

Auch Heinz-Christian Strache – die Älteren werden sich an ihn erinnern – reihte sich in die Wiener Teststraße ein und wollte sich testen lassen. Aber ihm wurde beschieden: „Leute aus Klosterneuburg nehmen wir nicht!“ Strache schaltete schnell: Er komme eigentlich aus Kroatien, erklärte er. Somit darf er nun auch an der Wiener Gemeinderatswahl teilnehmen.

Diesbezüglich stellt sich ja auch noch eine andere Frage: Darf Gernot Blümel eigentlich so mir nichts, dir nichts vom türkisen Bund ins rote Wien wechseln? Schließlich sind das zwei Welten. Die Wiener SPÖ will dafür nun eigens eine Teststraße aufstellen lassen. Eine Frage jedenfalls, die sicher noch den Verfassungsgerichtshof, zumindest den Verwaltungsgerichtshof beschäftigen wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.08.2020)