Österreich verhängt Reisewarnung für Mallorca

Eine österreichische Reisewarnung für die Balearischen Inseln Mallorca, Menorca und Ibiza steht nach Informationen der „Presse“ unmittelbar bevor. Die Kanaren bleiben vorerst ausgenommen.

Der Urlaubsradius für Österreich verringert sich weiter. Wie die „Presse“ erfuhr, wird die Bundesregierung nun auch eine Reisewarnung für die Balearen mit den Touristeninseln Mallorca, Ibiza und Menorca verhängen. Die Entscheidung werde möglicherweise sogar schon am heutigen Dienstag, spätestens aber am Mittwoch oder Donnerstag bekanntgegeben werden, hieß es. Experten des Gesundheitsministeriums und des Außenamts beraten am heutigen Dienstag über Details. Den Urlaubern soll wieder eine kurze Vorlaufzeit gewährt werden.

Nach dem Stichdatum müssen sich Rückkehrer in Quarantäne begeben, bis sie einen negativen Corona-Test vorweisen können. Für Festland-Spanien gilt bereits seit 10. August eine österreichische Reisewarnung. Ausgenommen bleiben auch künftig bis auf Weiteres nur noch die Kanarischen Inseln.

Höchstzahlen bei Infektionen

Am vergangenen Freitag hatte auch das deutsche Außenamt eine Reisewarnung für die Balearen und Festland-Spanien ausgesprochen. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg ließ schon damals im Interview mit der ZiB2 durchblicken, dass Österreich angesichts neuer „Höchstzahlen“ bei Infektionen auf Mallorca folgen könnte. Der Sommer 2020 sei eben kein normaler Sommer, sagte er. Seit Montag null Uhr ist eine österreichische Reisewarnung für Kroatien in Kraft.