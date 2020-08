Goldpreis erobert die 2000-Dollar-Marke zurück

Nachdem er kurz schwächelte, kam der Goldpreis am Dienstag wieder in die Nähe des Rekordhochs von Anfang August.

Nach einer kurzen Schwächephase hat der Goldpreis wieder zugelegt. Am Dienstag stieg der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) des Edelmetalls wieder über die Marke von 2.000 US-Dollar. Am Vormittag wurden in der Spitze 2.007 Dollar (1.693 Euro) gezahlt. Anfang August hatte der Preis ein Rekordhoch von 2.075 Dollar markiert, war danach aber etwas zurückgefallen.

Gold erhält derzeit von zahlreichen Faktoren Unterstützung. Aktuell zählt dazu vor allem der schwache Dollarkurs: Weil Gold traditionell in dieser Währung gehandelt wird, sorgt ein fallender Dollar oft für eine höhere Nachfrage aus Ländern außerhalb des Dollarraums.

Weitere stützende Faktoren für Gold sind die hohe Verunsicherung über den Fortgang der Coronapandemie, die vielen Streitigkeiten zwischen den USA und China sowie die weltweit mageren Zinsen. Gold wirft im Gegensatz zu vielen anderen Anlageformen keine regelmäßigen Erträge wie Zinsen oder Dividenden ab. Sind die Zinsen niedrig, entfällt ein gravierender Nachteil der Goldanlage - und das Edelmetall erhält Zulauf.

(APA/dpa)