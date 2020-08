Sanfter Niedergang der Zuckerbranche

Die Schwierigkeiten der Zuckerbranche begannen 2006. Nun steht die Schließung einer Zuckerfabrik im Raum.

Die Agrana-Aktie ist zuletzt in drei Jahren um 50 Prozent abgestürzt. Das Ergebnis im Zuckerbereich ist seit zwei Jahren negativ. Verbrauchen wir weniger Zucker? Wollen die Rübenbauern keine Rüben mehr liefern?

Um diese Frage zu beantworten, sollte man kurz in die Geschichte der Zuckerindustrie blicken: Einst gab es im gesamten Gebiet der Monarchie mehrere Hundert Zuckerfabriken, wobei die hier angewandte Technologie in Europa führend war. Die erste Zäsur bildete das Ende des Ersten Weltkrieges. Den österreichischen Zuckerfabriken kam aufgrund ihrer Randlage ein Großteil des Rübengebietes abhanden. Mit dem Anschluss folgten Enteignungen und Zerstörung.



Der aus dem Exil zurückgekehrte Eigentümer der Zuckerfabrik Hohenau, Oskar Strakosch, hatte eine Königsidee: Er bot der Regierung an, die Versorgung der Bevölkerung mit Zucker zu sichern, und verlangte im Gegenzug einen amtlichen Zuckerpreis. Dieser bestand bis zum EU-Beitritt 1995 und funktionierte so: Ein Professor der Hochschule für Welthandel erstellte eine sogenannte Normalkampagnekalkulation. Vereinfacht gesagt: Er addierte alle Kosten und dividierte dies durch die Zuckermenge. Der Zuckerpreis war dann dieser Wert plus acht Prozent Gewinn für den Erzeuger.