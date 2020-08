In Wien bringt Amazon bald alle Pakete selbst

Der Konzern eröffnet ein zweites Verteilzentrum in der Bundeshauptstadt. Die Flotte an freien Amazon-Lieferanten wächst damit weiter. Zuletzt ortete die Finanzpolizei „gewerbsmäßige Schwarzarbeit“ bei den Sub-Unternehmen des US-Konzerns.

Mit vier Monaten Verspätung eröffnete der amerikanische Onlinehändler Amazon am Dienstag sein zweites Paket-Verteilzentrum in Wien Liesing. Erklärtes Ziel ist es, in Zukunft alle 50.000 Amazon-Pakete, die an einem typischen Tag im Großraum Wien ausgeliefert werden, selbst zum Kunden zu bringen. Bisher hat das US-Unternehmen einen nicht unwesentlichen Teil seiner Pakete durch die Österreichische Post ausliefern lassen.

Um das zu ändern, beschäftigt Amazon nun nicht nur 120 zusätzliche Mitarbeiter direkt am Standort Liesing, sondern verdoppelt auch seine Flotte an selbstständigen Lieferanten auf rund 800. Denn obwohl auf den weißen Lieferwagen das Amazon-Logo prangt, greift der US-Konzern im Zustellbereich auf Subunternehmen zurück, was nicht immer ganz friktionsfrei verlaufen ist.

Razzia bei Amazon-Partnern

Wie „Die Presse“ berichtete, führte die Finanzpolizei erst im Februar eine Razzia beim ersten Amazon-Standort in Großebersdorf durch. Im Visier standen ebenjene Subunternehmen, die für Amazon Pakete austragen. Der Verdacht lautete auf gewerbsmäßige Schwarzarbeit. Amazon sicherte zu, gegen schwarze Schafe hart durchgreifen zu wollen. (auer)