Eine potenzielle First Lady, die erst beim fünften Mal Ja sagte

Jill Biden hat großen politischen Einfluss auf ihren Ehemann – und nie ihren Beruf als Englischlehrerin aufgegeben.

Als am Abend des „Super Tuesday“ im März zwei vegane Aktivistinnen ihren Mann auf offener Bühne in Los Angeles attackierten, warf sich Jill Biden beherzt dazwischen und packte eine der beiden am Handgelenk. Die Szene sagt viel aus über die 69-jährige ehemalige Englischlehrerin, die die Amerikaner wegen ihres Doktortitels in Pädagogik meist mit „Dr. Biden“ ansprechen.



Joe Biden wiederum spricht in höchsten Tönen von „Jilly“, seiner zweiten Frau, die sich nach dem Unfalltod von Bidens erster Frau und einer Tochter im Babyalter um dessen beiden Söhne kümmerte, als wären es ihre eigenen. Familiensinn, Loyalität und ein großes Kämpferherz zeichnen die frühere Second Lady aus, die sich anschickt, zur First Lady aufzusteigen.