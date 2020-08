Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Biden offiziell als US-Präsidentschaftskandidat nominiert: Der 77-Jährige Joe Biden erhielt am Dienstagabend (Ortszeit) bei dem weitgehend virtuell veranstalteten Parteitag der Demokraten wie erwartet die dafür erforderliche Zahl an Delegiertenstimmen.

1510 Coronavirus-Neuinfektionen in Deutschland: Das deutsche Robert Koch-Institut hat die höchste Zahl an Neuinfektionen seit mehr als drei Monaten registriert. Höher lag die Zahl zuletzt am 1. Mai mit 1639 registrierten Neuinfektionen.

Glyphosatverbot nicht mit EU-Recht vereinbar: Zum vor drei Monaten an die Behörde übermittelten Gesetzesentwurf der SPÖ für ein nationales Totalverbot halte die Kommission in einer Stellungnahme unmissverständlich fest, dass ein solches nicht mit dem geltenden Unionsrecht vereinbar ist, kommentierte das Landwirtschaftsministerium (BMLRT) das Schreiben.