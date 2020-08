Swetlana Tichanowskaja wendet sich in ihrer Videobotschaft direkt an die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten.

Normalerweise spricht sie zu den belarussischen Bürgern. Heute wendet sich Swetlana Tichanowskaja in ihrer Videobotschaft direkt an die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten, die ab Mittag in einer Videokonferenz über die politische Krise in Belarus beraten.