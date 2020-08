Glyphosat: Unkraut vergeht nicht

Brüssel kritisiert das geplante Glyphosat-Verbot in Österreich – und alle Seiten erklären sich zum Sieger. Dass das Land schon heute mehr gegen das Herbizid tun könnte, geht dabei unter.

Wien. 30 Mal wird jeder herkömmliche Apfel bis zu seiner Ernte gespritzt. Ohne Chemie ist die konventionelle Landwirtschaft längst nicht mehr denkbar. Und doch hat kaum ein Pflanzenschutzmittel so eine Berühmtheit erlangt wie Glyphosat. Seit die Internationale Krebsforschungsagentur IARC den Wirkstoff 1995 als etwa so krebserregend eingestuft hat wie offene Kamine, laufen Glyphosat-Gegner Sturm gegen den Unkrautvernichter. Vorne dabei ist Österreich.

Seit Jahren wird in einem erbitterten Streit der Lobbyisten darum gerungen, ob das das Pflanzengift weiter eingesetzt werden darf oder nicht. Letzten Sommer beschloss der Nationalrat im freien Spiel der Kräfte – ohne die Stimmen der ÖVP – sogar das Totalverbot ab 2020. Daraus wurde letztlich nichts, weil die Parlamentarier vergessen hatten, die EU-Kommission rechtzeitig um Erlaubnis zu fragen. Das ist mittlerweile nachgeholt, auch die Antwort aus Brüssel liegt vor. Doch die Verwirrung in der Debatte ist so groß, dass sich plötzlich jede Seite zum Sieger erklärt.