Ein Riesenschritt hinein in den „Neuen Nahen Osten“?

Das Rathaus in Tel Aviv leuchtet in den Farben der Flagge der Vereinigten Arabischen Emirate.

Israel und die VAE haben ein historisches Abkommen geschlossen. Der Weg zum Frieden im Nahen Osten führt vielleicht nicht durch Ramallah.

Das Wort „historisch“ wird manchmal missbraucht, aber jetzt ist es angebracht. Wenn erst zum dritten Mal in der Geschichte ein Friedensvertrag zwischen Israel und einem arabischen Staat perfekt wird, dann darf man beeindruckt sein. Genau genommen ist es kein Friedensvertrag, denn anders als 1979 mit Ägypten und 1994 mit Jordanien wird kein formaler Kriegszustand beendet – es ist ein Abkommen über die Aufnahme von normalen Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten, also vielleicht ein Riesenschritt hinein in den lange herbeigesehnten „Neuen Nahen Osten“.



Die Emirate sind ein respektierter Teil der arabischen Welt, die Israel grundsätzlich immer angefeindet hat. Und jetzt soll da tatsächlich etwas in Richtung Normalisierung laufen? Ja, man redet etwa von Botschafteraustausch, Investitionen in die israelische Hightech-Wirtschaft, Direktflügen zwischen Abu Dhabi und Tel Aviv und von so etwas scheinbar Selbstverständlichem, aber bisher Undenkbarem wie einer Telefondurchwahl zwischen den beiden Ländern.