Landlord Go: Das Rathaus für 167 Millionen Euro kaufen

Es ist eine Mischung aus Monopoly und Pokemon Go, versprechen die Macher des Spiels Landlord Go. Ein kurzweiliges Spielevergnügen für unterwegs.

Pokemon Go Fans prägten im Sommer 2016 das Stadtbild, nicht nur in Wien. Weltweit waren Spieler in Parks, auf den Straßen und sogar auf Friedhöfen auf der Suche nach Monstern. Der Hype währte nur kurz und kaum sanken die Temperaturen, flaute auch das Interesse der Spieler nach Outdoor-Erkundungen ab. Was blieb war die Faszination an Augmented Reality Spielen. Die Vermischung der tatsächlichen Umgebung mit Elementen des Spiels mit Hilfe der Kamera im Smartphone. Da sitzt dannn plötzlich Pikachu oder Evoli auf der Stiege vom Schloss Schönbrunn. Kein Spiel konnte bislang an den Erfolg von Pokemon Go anschließen. Die Entwickler von "Reality" wollen es mit "Landlord Go" versuchen.

Bei dem Spiel handelt es sich um eine Mischung aus dem bekannten Brettspiel Monopoly und Pokemon Go. Statt Monster jagt man Gebäude und wird so zum Immobilienhai auf den Straßen Wiens. Angaben des Unternehmens zufolge gibt es bereits mehr als eine Million Spieler weltweit, in Wien knapp 19.000.

Wie auch Pokemon Go basiert das Spiel auf Augmented Reality. Es greift auf die GPS-Daten zu und ermittelt anhand dieser den genauen Standort. Die App gibt es für alle gängigen mobilen Systeme und ist kostenlos. In-App-Käufe locken mit schnelleren Erfolgen. Die erforderlichen Berechtigungen halten sich in Grenzen und auch der Standort wird nur abgefragt, wenn die App aktiv ist.

Zum Miethai in wenigen Klicks

Zu Beginn erwartet ein Anzugträger den neuen Spieler, um ihn zu einem Koffer für das Anfangskapital zu führen. Sobald dieser gefunden ist, kann es eigentlich schon losgehen und es kann gekauft, vermietet und verwaltet werden. Die Objekte finden sich dann im Umkreis von maximal einem Kilometer. Diese tauchen als Symbole auf einem Stadtplan oder durch die Kamera auf. Auch bekannte Gebäude und Brücken stehen in Wien teils zum Angebot. Wobei nicht immer ist alles auch so einfach zu finden und manche Immobilien werden ungenau verortet.

Mehr als eine halbe Milliarde weltweit real zur Verfügung stehender Objekte wurden in die App integriert. Sobald man ein Objekt sein Eigen nennen kann, darf man in typischer Monopoly-Manier seine Mieter zur Kasse bieten. Mit einigen "Upgrades" können die Preise erhöht werden, entweder durch kostenpflichtige Parkplätze oder der Errichtung von Wlan-Hotspots. Und zwischendrin liegen auch mal Geldkoffer auf dem Weg, die das eigene Konto auffüllen.

Es ist ein kurzweiliges Vergnügen, das hie und da aber noch ein wenig Probleme bei der Darstellung und dem Verbindungsaufbau hat.

(bagre)