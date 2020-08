Die Inflation und das große marktwirtschaftliche Rätsel

Wenn mitten in der Jahrhundertkrise die Teuerung anspringt, dann fließt wohl Staatsgeld zu üppig. Wir brauchen mehr und bessere Feinsteuerung!

Die von Eurostat ermittelte Inflationsrate ist im Juli von zuvor 1,1 auf 1,8 Prozent hochgeschnellt. Österreich hat damit, gemeinsam mit der Slowakei, die höchste Teuerungsrate der gesamten Eurozone. Auch Belgien und die Niederlande liegen mit Teuerungsraten von 1,7 bzw. 1,6 Prozent sehr hoch.



1,8 Prozent, das klingt jetzt nicht übertrieben dramatisch. Aber: Wir befinden uns mitten in der größten Wirtschaftskrise seit 100 Jahren. Die Wirtschaftsleistung sinkt wie noch nie in diesem Jahrtausend. Eine Menge Leute haben durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit teils beträchtliche Einkommenseinbußen.



In einer derartigen Situation geht das Lehrbuch von sinkenden Preisen aus. Was wir jetzt in immer mehr Euro-Ländern sehen, nämlich vergleichsweise kräftige Preissteigerungen bei gleichzeitig stark nachlassender Wirtschaftsleistung, ist aber das Gegenteil davon. Ökonomen nennen dieses zuletzt während der Ölkrisen der Siebzigerjahre beobachtete Phänomen „Stagflation“ – und sie halten es für außerordentlich wirtschaftsschädlich. Und vermögensvernichtend.



Aber wie kommt es dazu?