Der vertikale Erfolgsweg von Jakob Schubert

Diese so ungewöhnliche Saison bringt Jakob Schubert nicht aus der Bahn, er will in Tokio eben 2021 nach Olympiagold greifen.

Briançon/Wien. Die Medaillenkandidaten bei Olympischen Sommerspielen sind in Österreich rar gesät, umso größer sind die Hoffnungen, die für Tokio auf den heimischen Kletterern ruhen. Eine Erwartungshaltung, die Jakob Schubert im Lauf seiner Karriere bestens kennengelernt hat – und der er bislang mehr als gerecht wird. Vier Gesamtweltcupsiege und acht Stück Edelmetall bei Weltmeisterschaften – darunter zweimal Gold bei den Heim-Titelkämpfen 2018 in Innsbruck – zeugen von seinen Qualitäten. „In der Vergangenheit habe ich gut damit umgehen und abliefern können“, sagt der 29-Jährige, der wie Jessica Pilz bereits für Tokio qualifiziert ist. „Aber Garantie gibt es keine. Ein blöder Fehler genügt, und alles ist vorbei.“