Straches Antreten bei Wien-Wahl: Gericht spricht Machtwort

Am Freitag fällt das Verwaltungsgericht Wien in der Wohnsitz-Causa um Heinz-Christian Strache eine letztgültige Entscheidung. Und auch in Sachen „Ibiza“ gibt es neue Entwicklungen: Strache versucht einen Gegenangriff. Dabei hat er Journalisten im Visier.

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache darf mit seiner Liste Team HC Strache – Allianz für Österreich bei der Gemeinderatswahl am 11. Oktober antreten. Das ergibt sich aus dem Beschluss der Bezirkswahlbehörde, wonach Strache seinen Hauptwohnsitz, wie vorgeschrieben, per Stichtag in Wien hat. Ist das letzte Wort gesprochen? Nein. Da Dienstagabend unter anderem die nur im 7. Bezirk antretende Kleinpartei „Wandel“ eine Beschwerde eingebracht hat, ist das Landesverwaltungsgericht am Zug.