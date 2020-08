Rekordjagd an der Wall Street: Wie lässt sich das erklären?

Mit dem S&P 500 markiert der wichtigste Aktienindex der Welt ein neues Allzeithoch – inmitten der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg.

New York. März 2020: Die Welt schließt wegen der Pandemie ihre Pforten, und das Finanzsystem steht vor dem Abgrund. Von New York bis Tokio laufen die Telefone heiß, Banken wollen einander kaum noch Geld leihen. Die Zinssätze drohen über Nacht zu explodieren. Notenbanken und Regierungen weltweit öffnen in noch nie dagewesener Form die Geldschleusen. Der ultimative Crash wird abgewendet, an den Börsen aber ist der Schaden längst angerichtet. Mit dem S&P 500 verliert der bedeutendste Aktienindex innerhalb eines Monats ein Drittel.



Fünf Monate später wütet das Coronavirus weiterhin, knapp 800.000 Menschen haben ihr Leben verloren, 170.000 davon in den USA. Die Konjunktur befindet sich in der schwersten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg, und die Arbeitslosenrate in den USA ist zweistellig. Gleichzeitig jedoch markieren die Aktienmärkte im Finanzzentrum New York neue Rekordwerte. Der Technologieindex Nasdaq überschritt sein Hoch aus dem Februar bereits im Juni wieder, nun folgte auch der breite S&P 500. Wie lässt sich das erklären?