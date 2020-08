Warum Mali trotz internationaler Truppen tiefer ins Chaos stürzt

Soldaten haben den Präsidenten aus dem Amt geputscht. Es geht längst nicht mehr nur um Sicherheit.

Als der Präsident gestürzt, Regierungsmitglieder festgenommen und das Parlament aufgelöst war, wandten sich die neuen Machthaber über den Staatssender ORTM an das Volk: „Unser Land versinkt in Chaos, Anarchie und Unsicherheit“, erklärte Putschistensprecher Ismaël Wagué am Mittwochfrüh, flankiert von vier Mitstreitern in Uniform. „Wir sind nicht an Macht interessiert, aber an der Stabilität des Landes.“ Deshalb sei ein „Nationales Komitee für die Errettung des Volkes“ gegründet worden. Man werde einen „zivil-politischen Übergang“ anführen und in „angemessener Zeit“ neu wählen lassen.