Nach Angaben seiner Sprecherin könnte der Oppositionspolitiker einen vergifteten Tee getrunken haben. Auf einem Flug vom sibirischen Tomsk nach Moskau verlor er das Bewusstsein und befindet sich seitdem im Koma.

Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny könnte nach Angaben seiner Sprecherin Kira Jarmysch vergiftet worden sein. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, an ein Beatmungsgerät angeschlossen und befindet sich im Koma.

Zuvor hatte er das Bewusstsein verloren. Jarmysch, die gemeinsam mit Nawalny reiste, erklärte gegenüber dem Radiosender Echo Moskwy am Donnerstag: „Ich bin sicher, dass er absichtlich vergiftet wurde.“ Eine offizielle Bestätigung dieser Annahme liegt noch nicht vor. Bisher heißt es von den Ärzten im Krankenhaus nur: „Sein Zustand ist ernst.“ Und: "Vergiftung ist eine Möglichkeit.“

Nawalny hatte sich in der sibirischen Stadt Tomsk auf Recherche befunden. Nach dem Besteigen eines Flugzeuges sei ihm schlecht geworden. Das Flugzeug musste in der westsibirischen Stadt Omsk zwischenlanden. Auf Amateuraufnahmen sind mutmaßliche Schmerzensschreie Nawalnys zu hören. Dann kommen Sanitäter in das Flugzeug und transportieren den 44-Jährigen ab. Jarmysch klagte, dass sie keine Details über den Gesundheitszustand von den Ärzten erhalte. Man habe ihr gesagt, „einzige Dinge seien vertraulich“. Die Ärzte hätten Jarmysch zufolge grundsätzlich bestätigt, dass Vergiftungssymptome vorliegen. Laut der Nawalny-Sprecherin ist das Krankenhaus bereits „voller Polizisten“. Auch das Gesundheitsministerium der Region Omsk bestätigte den Vorfall.

And then this video in which the Russian opposition activist is heard howling in pain on board the plane as paramedics rush to his aid. pic.twitter.com/UpOP2oCX1T — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) August 20, 2020

„Wir vermuten, dass etwas in seinen Tee gemischt wurde", erklärte Jarmysch. Den Ärzten zufolge habe „die heiße Flüssigkeit das Gift schnell absorbiert“. Jarmysch verglich die Situation mit einem Vorfall 2019, als ein Arzt Allergiesymptome bei Nawalny auf mögliche Vergiftung zurückführte.

Flugzeug notgelandet

Nawalny war nach Angaben in Sibirien auf einer politischen Rundreise und hatte am Donnerstag die Rückreise per Flugzeug nach Moskau angetreten. Das einzige, das er in der Früh am Flughafen zu sich genommen habe, sei Tee gewesen.

Nawalny ist der führende Kopf der liberalen Opposition. Er musste vor einem Jahr während seiner Haftstrafe in einem Krankenhaus angeblich wegen eines Allergieschocks behandelt werden. Nawalny betonte damals, dass er vergiftet worden sein könnte. In Russland waren mutmaßliche Vergiftungen im politischen Milieu in der Vergangenheit immer wieder ein Thema.

Jarmysch bringt den aktuellen Vorfall mit anstehenden Kommunalwahlen in Russland im September in Zusammenhang. "Dieser Zwischenfall ist der schwerste bisher", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Es sei der inzwischen vierte Fall.

Prominenter Putin-Kritiker

Der Politiker hat viele Feinde im Machtapparat. Nawalny wirft mit seinem Team der Regierung und Oligarchen regelmäßig Korruption und Machtmissbrauch vor. Dazu veröffentlicht er detaillierte Recherchen in den sozialen Netzwerken, wo er ein Millionenpublikum hat.

Nawalny ist einer der prominentesten Kritiker von Staatschef Wladimir Putin. Die Stiftung des Anwalts deckt immer wieder Fälle von Korruption und den dekadenten Lebensstil von Vertretern der russischen Elite auf. Die Enthüllungen erfolgen vor allem über das Internet. Nawalny selbst wurde schon mehrfach festgenommen und zu Haftstrafen verurteilt.

Bereits mehrfach attackiert

Nawalny organisierte in den vergangenen Jahren in Russland auch immer wieder landesweite Proteste. Seinem Aufruf folgten dabei Zehntausende - vor allem junge Menschen.

Der Oppositionelle werde dabei von den Behörden an seiner Arbeit gehindert, betonte er regelmäßig. Immer wieder gibt es Razzien in seinen Büros. Der Anwalt war in der Vergangenheit bereits mehrfach attackiert worden. 2017 wurde er am Auge verletzt, als Angreifer ihn vor seinem Büro mit einer antiseptischen grünen Flüssigkeit besprühten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und später in Spanien operiert.

Auch der Aktivist Pjotr Wersilow, Mitglied der russischen Polit-Punk-Gruppe Pussy Riot, verdächtigte den russischen Geheimdienst, ihn 2018 in Moskau vergiftet zu haben. Er wurde längere Zeit in Berlin behandelt. Pussy Riot ist mit spektakulären Aktionen gegen Justizwillkür und Korruption weltweit bekannt geworden.

(APA/dpa/Reuters/AFP)