347 Neuinfektionen in Österreich, mehr als die Hälfte in Wien

In Wien hat sich die Zahl der neuen Corona-Fälle um 187 erhöht. Jeder fünfte neue Fall ist auf Reiserückkehrer zurückzuführen.

Die Zahlen der Neuinfektionen steigen weiter an. Von Mittwoch auf Donnerstag (Stand 9:30 Uhr) wurden österreichweit 347 neue Fälle festgestellt - fast hundert mehr als am Tag zuvor (255). Mehr als die Hälfte davon sind aus Wien. Hier hat sich die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen um 187 im Vergleich zum Vortag erhöht.

Der Anteil der Reiserückkehrer an der Gesamtzahl der Wiener Fälle ist erneut gestiegen. Über den gesamten August betrachtet verbreitete sich das Virus zwar weiterhin hauptsächlich innerhalb der Familie bzw. des Haushalts (44,6 Prozent) und in Betrieben (22 Prozent). Allerdings war mit 19,5 Prozent fast jeder fünfte neue Fall auf Reiserückkehrer zurückzuführen - Tendenz steigend. Von den positiv getesteten Reiserückkehrern kamen wiederum die meisten aus Kroatien (19,9 Prozent), gefolgt von Kosovo (14,6 Prozent), Türkei (12,3 Prozent), Rückkehrer aus österreichischen Bundesländern (9,9 Prozent) sowie aus Serbien (8,2 Prozent).

Wiener Testcenter könnte bleiben

Für Kroatien-Rückkehrer nach Wien gibt es seit Sonntag ein eigenes Testcenter beim Ernst-Happel-Stadion. Bis inklusive Mittwoch wurden dort laut Aussendung 3515 Personen getestet. Von bisher 3067 ausgewerteten Befunden waren 53 positiv. Die Teststraße ist noch bis Freitag, 21.00 Uhr, geöffnet und wird dann planmäßig geschlossen. Wobei nicht ausgeschlossen ist, dass die Einrichtung schon bald wieder in Betrieb genommen wird, wie ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) sagte. Denkbar wäre, dass sich ab nächster Woche etwa Balearen-Rückkehrer dort auf das Virus untersuchen lassen können.

Betrachtet man die bisherigen August-Zahlen in Wien nach Altersgruppen, fällt auf, dass zwei Drittel der eingemeldeten Neuinfektionen bei Unter-40-Jährigen festgestellt wurden. Die stärkste Altersgruppe bei den positiven Befunden waren die 20- bis 29-Jährigen mit 35,8 Prozent, gefolgt von den 30- bis 39-Jährigen (16,9 Prozent) und den 10- bis 19-Jährigen (13,9 Prozent).

Gratis-Tests für Balearen-Rückkehrer

In Niederösterreich werden nun auch Reiserückkehrern von den Balearen Gratis-Coronatests angeboten. Das Ankunftsdatum in Österreich müsse dafür im Zeitraum von 14. August bis zum kommenden Sonntag liegen, informierte Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Donnerstag. Die entsprechenden Tests werden in den drei Drive-in-Stationen in St. Pölten, Münchendorf (Bezirk Mödling) und Amstetten durchgeführt - für Reiserückkehrer ohne Covid-19-Symptome. "Wie gehabt müssen sich die Menschen bei der Gesundheitshotline 1450 melden, wo sie in der Folge Informationen über den weiteren Ablauf der Testung erhalten", skizzierte die Gesundheitslandesrätin das Prozedere. Das Angebot gelte bis einschließlich 28. August.

Ein Grundwehrdiener des ABC-Abwehrzentrums in der Korneuburger Dabsch-Kaserne ist zudem positiv auf Covid-19 getestet worden. Der 18-Jährige war so wie seine fünf Zimmerkameraden bereits in Heimquarantäne, weil einer von ihnen als Kontaktperson ersten Grades zu einem bestätigten Coronafall identifiziert worden war, teilte das Militärkommando Niederösterreich am Donnerstag mit.

Zahlen nach Bundesländern

Bisher gab es in Österreich 24.431 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (20. August 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 729 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben, womit keine neuen Todesfälle dazugekommen sind. 21.093 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 116 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 21 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen der vergangenen 24 Stunden nach Bundesländern:

Burgenland: 5

Kärnten: 6

Niederösterreich: 21

Oberösterreich: 67

Salzburg: 20

Steiermark: 11

Tirol: 20

Vorarlberg: 10

Wien: 187

(APA/red.)