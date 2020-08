Verwaltungsgericht bestätigt: Strache darf in Wien kandidieren

Das Wiener Gericht entscheidet zugunsten des Ex-FPÖ-Chefs. Er soll nicht aus der Wählerevidenz gestrichen werden. Theoretisch wäre ein Gang zum VfGH möglich.

Heinz-Christian Strache, ehemaliger FPÖ-Chef und nunmehriger Spitzenkandidat der „Liste HC Strache“, darf bei der Wiener Landtagswahl am 11. Oktober antreten. Das Verwaltungsgericht Wien hat die Entscheidung der Bezirkswahlbehörde des dritten Wiener Gemeindebezirks bestätigt.

Die Frage, ob eine Kandidatur möglich ist, war aufgekommen, nach dem die Kleinpartei „Wandel“ und der Ex-FPÖ/BZÖ-Politiker Peter Westenthaler beantragt haben, Strache aus dem Wählerverzeichnis zu streichen. Der Hintergrund: Strache hat auch eine Adresse im niederösterreichischen Klosterneuburg, wer in der Bundeshauptstadt aber zur Wahl antreten will, muss seinen Lebensmittelpunkt in Wien haben.

Während die Bezirkswahlbehörde die näheren Lebensumstände des Politikers prüfte, konzentrierte sich das Verwaltungsgericht als Berufungsinstanz auf formale Fragen. So wurde etwa der Einwand, dass in der Behörde Bezirkspolitiker sitzen und diese darum befangen seien, da sie in Konkurrenz zu Strache stünden, zurückgewiesen. Auch wurde - laut Gericht aber nicht zu Recht - kritisiert, dass Details zur Sitzung nicht bekanntgegeben wurden.

Ob die Causa damit abgeschlossen ist, ist fraglich. Denn, wie die „Presse“ berichtet hat, kann die Entscheidung des Verwaltungsgerichts vor dem Verfassungsgerichtshof angefochten werden.

Verfahren bei MA 62 wegen Meldegesetzes

Übrigens: In der Causa Hauptwohnsitz ist noch ein weiteres Verfahren anhängig, ebenfalls angestoßen von der linken Kleinpartei. So hat der „Wandel“, der nur im Bezirk Neubau antritt, auch eine Sachverhaltsdarstellung an die für Wahlen und Meldegesetz zuständige Magistratsabteilung 62 geschickt, in der sie Strache einen Verstoß gegen das Meldegesetz unterstellt. Eine Entscheidung wird Ende August erwartet.

