Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Tages.

Das Wichtigste im Überblick:

Joe Bidens zweiter Anlauf: Vor 30 Jahren trat er zum ersten Mal als Präsidentschaftskandidat an. Er scheiterte. Jetzt mit 77 Jahren könnte der Politveteran doch noch im November in das Weiße Haus einziehen. Mit einer ungewohnt kämpferischen und persönlichen Ansprache nahm er die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der US-Demokraten an. „Die Meisterprüfung steht für den 77-Jährigen freilich erst an“, schreibt unser Korrespondent Stefan Riecher in seiner Analyse der Rede. Mehr dazu [premium]

Nawalny soll nach Berlin: Der russische Oppositionsaktivist Alexej Nawalny hat viele Feinde im politischen Establishment. Am Donnerstag brach er plötzlich zusammen. Seine Unterstützer sind überzeugt, dass er vergiftet wurde. Sein Zustand ist kritisch und erlaube keine Verlegung nach Berlin in die Charité. Auch, weil die Substanz eine Gefahr für seine Umwelt darstelle. Mehr dazu von unserer Korrespondentin, Jutta Sommerbauer, aus Moskau [premium]

Risikogebiet Österreich: Aufgrund steigender Infektionszahlen in Österreich gilt für Einreisen nach Großbritannien und Norwegen Quarantänepflicht. "Falls Sie nach 4.00 Uhr am Samstag von diesen Zielen im Vereinigten Königreich ankommen, müssen Sie sich für 14 Tage isolieren“, heißt es dazu vom britischen Verkehrsminister. Ähnliche Worte gibt es auch aus Norwegen, die die Quarantäne auch für Irland und Griechenland aussprechen. Mehr dazu.

Gästeliste statt Corona-App: Wer auswärts essen will, muss seinen Namen nennen und seine Telefonnummer, um im Fall einer Infektion im Restaurant informiert werden zu können. Das System hat so seine Tücken, schreibt Kollegin Ulrike Weiser. Mehr dazu [premium]

Morgenglosse: Auch die heutige Morgenglosse stammt von der Kollegin, in der sich auch alles um die bevorstehende Gästeliste und die Konsequenz der Österreich dreht: „Nichts sagen und lügen sind erlaubt: Kann eine freiwillige Registrierung in Lokalen so funktionieren?“, fragt sie sich darin. Mehr dazu.

