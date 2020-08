Die deutsche Einheit ist auf einem guten Weg

(c) Peter Kufner

Heute, 30 Jahre nach der deutschen Einheit, ist die Wiedervereinigung von DDR und BRD eine Selbstverständlichkeit. Niemand, wirklich niemand will zwei deutsche Staaten zurückhaben.

Der prominente Politikwissenschaftler Klaus von Beyme – so etwas wie der deutsche Anton Pelinka – hat immer wieder vom „schwarzen Freitag der Sozialwissenschaften“ gesprochen, weil niemand in der Lage gewesen sei, den Zusammenbruch des Ostblocks 1989 vorherzusehen. Dieser Sachverhalt trifft in der Tat zu, doch ist die Bewertung angebracht? Wohl kaum, denn die Prognosefähigkeit von Sozialwissenschaften ist begrenzt. Wer hat das Phänomen der weltweiten Studentenbewegung vorausgesehen, wer das Aufkommen des Islamismus? Niemand! Schwerwiegender ist der Einwand, viele Sozialwissenschaftler hätten den Kommunismus verharmlost. Dessen (scheinbare) Stabilität war kein Zeichen der Legitimität.